Еланецкая РГА ввела карантин в 11 селах из-за бешеной лисы

На территории поселка городского типа Еланец и на прилегающей территории в радиусе 10 километров ввели карантин из-за бешенства животных.

Такое решение в среду, 18 июля приняла первый заместитель председателя райгосадминистрации Ольга Гулина, в ходе заседания государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

Так, начальник Еланецкого межрайонного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области Андрей Соколов проинформировал присутствующих, что в воскрсенье, 15 июля на окраине пгт. Еланец - у реки жители поселка убили лису, которая бегала вдоль берега и вела себя агрессивно.

В частности специалисты районной государственной больницы ветеринарной медицины провели обследование местности и отбор биоматериала для исследования в Николаевской государственной лаборатории ГПСС бешенством.

Труп животного сожгли, на месте, где он лежал, провели дезинфекцию. Отмечается, что контакта лисы с людьми или другими животными не замечено. Всем животным, которые были неподалеку на пастбище, сделали прививки против бешенства.

«17 июля получено экспертизу Николаевской государственной лаборатории ГПСС: по результатам вирусологического исследования установлен диагноз - бешенство», - говорится в сообщении.

Исходя из этого комиссия решила с 18 июля ввести карантин на территории пгт Еланец, в селе Братолюбовка, селе Велидаровка, селе Крутоярка, селе Михайловка, селе Ясногородка, селе Калиновка, селе Каменка, селе Веселый Подол, селе Малоукраинка, селе Дружелюбовка.