СМИ сообщают о том, что в Британии установили подозреваемых в отравлении Скрипалей

Полиция Великобритании установила подозреваемых в деле об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Об этом сообщает Press Association со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, передает ITV.

По данным издания, к покушению причастны «несколько россиян», сейчас ведутся поиски более чем одного человека.

«Следователи считают, что они установили подозреваемых, совершивших нападение с помощью «Новичка», через систему видеонаблюдения, и сверили это с персональными данными людей, которые въехали в страну примерно в это время. Они (следователи) уверены, что это россияне», — заявил источник.

В начале марта бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери.

Их отравили нервным агентом эпохи холодной войны, за что правительство обвинило Россию, погрузив двусторонние отношения на новый минимум, хотя Кремль отрицает любую причастность.

В течение нескольких недель британские службы очищали места, где находились Скрипали в день отравления, и где мог оставаться нервный агент.

18 мая стало известно, что Скрипаль вышел из больницы. Юлию Скрипаль выписали 9 апреля.

В начале июля стало известно о новом отравления «Новичком» - в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери нашли без сознания двух людей. Женщина впоследствии скончалась, ее партнер смог выжить.