Крафтовый квас на горном чабреце и мяте – в николаевском пабе «Ципа» в эти выходные презентуют безалкогольную новинку

В эти выходные в николаевском пабе крафтового пива «Ципа» презентуют сезонный фирменный квас. Напиток, как пиво, производят на пивоварне в Карпатах, в селе Квасы, Закарпатской области.

Главные фишки Кваса от Ципы:

1.Квас делают на воде из высокого горного ручья, который расположен на горе Близниця.

2.В напиток добавляют травы собранные на горных равнинах Карпат – чабрец и мята.

3.Квас, как и пиво, создается полностью в ручную.

К крафтовому квасу в пабе рекомендуют заказывать легкие, не острые блюда и гуцульскую пиццу.

В субботу в заведение приглашают вместе болеть за победу Александра Усика! Бокс начнется в 21:20.

В эти выходные, в Ципе craft Pub на кране:

Ципа Традиція:

Ципа Говерла

Ципа Петрос

Ципа Драгобрат

Ципа Пошуки

Ципа Квас

Ципа Золота

Ципа Біла

Ципа під Травов

Ципа Самотня

Ципа 100

Ципа Вночі

Ципа Чорна

Bier De Garde

Black Ella

Wolly Hop IPL Citra Mosaic

IIIO Brewery JustAPA (Миколаїв)

IIIO Brewery Sour (Миколаїв)

N City Brewing Co. Single Hop IPA (Миколаїв)

Паб «Ципа» находится по адресу улица Соборная, 2В (двор кинотеатра «Родина»). Резерв столиков по телефону 073 026 2709