Николаевцев в августе ждут три дня выходных подряд ко Дню Независимости

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Поскольку в 2018 году День Независимости выпадает на пятницу, поэтому в предпоследнюю неделю месяца будет три выходных подряд - 24, 25 и 26 августа.

23 августа будет предпраздничным, поэтому рабочее время во всех учреждениях будет сокращено на один час.

В целом же в этом году украинцы в августе получат девять выходных.

Напомним, что в 2017 году День Независимости николаевцы встретили оригинально, проведя массовый и яркий спортивный забег в национальных вышиванках. Мероприятие состоялось на Центральном городском стадионе и привлекло внимание активных горожан. Приятно отмечать, что люди приходили целыми семьями.

Тарас Леонтян

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русскийобщество