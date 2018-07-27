В Николаеве «спринтер» на несколько дней перекрыл доступ к мусорным бакам – водителя ищет полиция

В Ингульском районе Николаева «Mercedes-Benz» на несколько дней перегородил доступ к мусорным контейнерам.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила жительница Николаева Светлана.

- В понедельник возле наших мусорных баков остановился «Mercedes-Benz» большой и перегородил дорогу к мусорным бакам, соответственно их нельзя вывести. Случился мусорный коллапс! Я уже два дня звоню на 15-88, вызвала патруль полиции. За два дня уже четыре патруля приехало, приехала Ингульская администрация. Полиция пробила, что хозяин машины проживает в Михайло-Ларино, но они видите ли не могут позвонить в Витовский район, в связи с тем, что у них плохие отношения с районной полицией, - рассказала она.

В Ингульской администрации женщине сказали, что в их распоряжении нет необходимого эвакуатора, а работница, которая принимала заявку, по её словам, посмеялась над ней. Позднее они прислали дворника, которая вручную убрала мусор.

В патрульной полиции Николаева «Преступности.НЕТ» сообщили, что автомобиль зарегистрирован в Николаевской области и сейчас полиция ищет его водителя. Эвакуировать они его не могут из-за габаритов. Также в пресс-службе отметили, что за неправильную парковку водителю грозит штраф.

В свою очередь в администрации рассказали, что к месту подъедет «Коммунтранс» и переставит контейнеры.

— Информация со вчерашнего дня нам известна. Сейчас там уже чисто и все нормально. Все вывезли, «Коммунтранс» сейчас подъедет, переставит контейнера, чтобы было удобно заезжать и забирать мусор. Обращались в полицию, они должны были вызвать эвакуатор, но у них нет договора с предприятием, которые могут предоставить большой эвакуатор. Там спринтер и его сложно вывезти. Полиция не сработала так четко, как сработала администрация, на данный момент там все нормально, — заявили в Ингульской администрации.

Ранее сообщалось, что в Николаеве водитель так припарковал «Porsche Cayenne», что заблокировал проезд трамваев.