«Кусок грязи», – Сенкевич приказал срочно привести Турецкий фонтан в порядок, чтобы ему не было стыдно перед гостями Николаева

Мэру Николаева Александру Сенкевичу стало стыдно перед гостями города за Турецкий фонтан в яхт-клубе, который представлял из себя кусок грязи.

Об этом он сообщил в ходе аппаратного совещания, в понедельник, 30 июля.

Так, он рассказал, что в субботу встречался с представителями турецких профсоюзов и решил показать им этот фонтан.

— Как же мне было стыдно, когда мы подошли туда, а там было по щиколотку грязи — в самом фонтане и внутри рядом с ним. Это не ваша вина (обратился к представителю Заводской райадминистрации, - ПН) — дождь намыл большое количество грунта. Во-первых, нужно что-то со склоном сделать, там есть ступеньки и склон – весь грунт, который мы привезли, смыло в сам фонтан все эти базальтовые плиты - уложены толстым слоем грязи. Нужно привести срочно в порядок, вымыть все, а сам фонтан нужно заложить ячеистым пластиком, чтобы в следующий раз мне не было стыдно перед гостями города, за то, что исторический памятник представляет из себя кусок грязи, — заявил Сенкевич.

Напомним, что вода в николаевском Турецком фонтане загрязнена нитратами и непригодна к употреблению.