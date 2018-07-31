В поисках еды: улицы столицы Австралии заполонили сотни кенгуру

В столице Австралии Канберре жители заметили сотни кенгуру, которые появились на стадионах, спортивных площадках, а также задних дворах домов.

Об этом сообщает CNN.

По мнению экспертов, кенгуру начали покидать привычную среду обитания и перебираться поближе к людям, по причине нехватки еды, которую животные не смогли добыть из-за рекордно холодной зимы.

«Спортивные стадионы, пригородные дворы, школьные дворы и обочины дорог - это несколько мест, где в настоящее время в Канберре есть зеленая трава, и они действуют как магниты для кенгуру», - сообщил директор службы парков и охраны окружающей среды Даниэль Иглесиас.

Также Иглесиас предупредил жителей города о том, что возрастает угроза попадания животного под машину, поскольку время приема пищи кенгуру совпадает с увеличением трафика на дорогах.

Ранее сообщалось, что в Австралии работнику зоопарка пришлось с кулаками отбивать свою собаку у напавшего на нее кенгуру.