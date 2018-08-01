Компания «Місто для людей» рассказала, сколько будут зарабатывать их сотрудники

С 1 августа «Місто для людей - Миколаїв» начинает набор сотрудников в свой филиал в Николаеве.

Управляющая компания будет обслуживать около 878 домов, общей площадью 2 548 662 м2. «Місто для людей» будет оказывать полный комплекс услуг по обслуживанию жилых домов, начиная с аварийных ситуаций и заканчивая текущим ремонтом. В планах нанять до 750 сотрудников, которые будут обслуживать дома в Ингульском и Корабельном районах, а также микрорайоне Соляные.

«Мы создадим все условия для того, чтобы николаевские специалисты не только могли, но и хотели работать у нас. Компания предоставит очень хорошие условия трудоустройства», - прокомментировал Нериус Шараускас.

На данный момент открыты следующие вакансии:

Работник по комплексной уборке (уровень заработной платы - 3800-5500 гривен). Слесарь-сантехник (уровень заработной платы - 5400-8000 гривен). Электромонтёр (уровень заработной платы - 5400-8000 гривен). Менеджер по домоуправлению (уровень заработной платы - 7200-9000 грн.). Инженер (уровень заработной платы - 10 000 - 27 000 грн.)

Помимо этого, компания предоставит медицинскую страховку каждому сотруднику. За дополнительной информацией касательно трудоустройства просьба обращаться по номеру телефона: +38 096 600 10 32 и e-mail:mdljobs16@gmail.com.

Напомним, что компания «Місто для людей» откроет центр обслуживания клиентов, а горячая линия поможет оперативно реагировать на обращения горожан. Начало работ – 1 сентября 2018 года.

Справка о компании:

«Місто для людей» - крупнейший поставщик услуг по управлению жилой недвижимостью в Украине, который работает в Киеве и 6 других городах страны. Компания принадлежит группе MDL, в состав которой входит порядка 10 компаний, и управляет 10 млн. кв. м жилой недвижимости. «Місто для людей» предлагает услуги по техническому обслуживанию зданий, жилых домов и придомовых территорий, обслуживанию энергетических, тепловых, водопроводных и пожарных систем, а также по ремонту домов и эксплуатации лифтов.

Запросы и дополнительная информация: pressmdl1@gmail.com