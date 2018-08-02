ВУЗы Украины опубликовали списки студентов, которые будут обучаться из государственного и местных бюджетов

В среду, 1 августа, ВУЗы Украины опубликовали списки абитуриентов, которые будут обучаться за средства государственного или регионального бюджетов.

Об этом сообщает Beta.in.ua.

В этом году абитуриенты, которые поступают в высшее заведение, могут посмотреть списки поступивших на бюджет. В списках опубликованы имена и фамилии людей, которые хотят обучаться на медицинском, ветеринарном или фармацевтическом направлении. Всего таких людей оказалось 58 тысяч 875 человек.

Сообщается. что в случае, если абитуриент прошел на бюджет, в его электронном кабинете появится надпись «Рекомендован к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)». Те, кто планируют обучаться должны подать оригиналы документов в ВУЗ не позднее 6 августа.

В источнике сказано, что 18 августа состоится перевод на вакантные бюджетные места для детей с льготами. Под первую категорию попадают дети, чьи родители погибли или воевали в зоне АТО, после инвалиды 1 и 2 групп, ВПО и так далее.