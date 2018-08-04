Очередной отряд николаевских спецназовцев Нацполиции сменил своих коллег в зоне проведения ООС

2 августа в очередную командировку в зону проведения Операции объединенных сил отправился отряд спецназа роты патрульной полиции особого назначения «Николаев» ГУНП в Николаевской области, чтобы заменить на боевом посту своих коллег.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Бойцы спецроты «Николаев» с 2014 года несут службу на востоке страны, поэтому в очередной раз отправились, чтобы поддерживать общественный порядок и защищать права граждан.

В командировке полицейские работают на блокпостах, осуществляют проверку граждан и транспортных средств на предмет выявления и недопущения незаконной перевозки оружия и боеприпасов.

Уже сегодня домой вернулись те правоохранители, которые в течение двух месяцев охраняли общественный порядок в зоне проведения ООС на Донбассе.