Очередной отряд николаевских спецназовцев Нацполиции сменил своих коллег в зоне проведения ООС

2 августа в очередную командировку в зону проведения Операции объединенных сил отправился отряд спецназа роты патрульной полиции особого назначения «Николаев» ГУНП в Николаевской области, чтобы заменить на боевом посту своих коллег.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Бойцы спецроты «Николаев» с 2014 года несут службу на востоке страны, поэтому в очередной раз отправились, чтобы поддерживать общественный порядок и защищать права граждан.
В командировке полицейские работают на блокпостах, осуществляют проверку граждан и транспортных средств на предмет выявления и недопущения незаконной перевозки оружия и боеприпасов.
Уже сегодня домой вернулись те правоохранители, которые в течение двух месяцев охраняли общественный порядок в зоне проведения ООС на Донбассе.