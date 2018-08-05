К концу года ВСУ получат почти 30 модернизированных боевых самолетов, – командующий Дроздов

К концу 2018 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины получат около 30 модернизированных истребителей и штурмовиков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова.

«В этом году с предприятий концерна «Укроборонпром» после ремонта и модернизации мы планируем получить до 30 самолетов - истребители МиГ-29 и Су-27, штурмовики Су-25», - сказал Дроздов.

Он отметил, что Одесский завод в сотрудничестве с другими предприятиями ОПК сейчас работает над модернизацией самолета Су-24МР.

«Мы понимаем, что техника у нас не новая, но уверен, что благодаря модернизации мы можем эффективно ее использовать еще в течение длительного времени», - подчеркнул командующий ВСУ.

Напомним, что государственный концерн «Укроборонпром» наладил серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, которые уничтожают противника даже за мощными укрытиями.