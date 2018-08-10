В Николаевском пабе Ципа в эти выходные презентуют три пивные новинки

Сегодня на кране в николаевском пабе крафтового пива “Ципа” появилась новинка от николаевской пивоварни NCity – South Coast, сварен в рамках стиля немецкого Hefeweizen.

Пивоварня позиционирует это пиво, как освежающие, утоляющее жажду пшеничное пиво. Как раз то что нужно южанам в августе.

Пшеничное пиво South Coast, сварено на границе стилей немецкого Hefeweizen с его насыщенным вкусом и американского пшеничного с горчинкой и легкими нотками цитруса в аромате. Это смешаннее традиционных сортов в новом экспериментальном South Coast India Pale Hefeweizen.

В рецепте использовали: солод ячменный светлый, солод пшеничный, солод ячменный карамельный, американские хмеля (Columbus, Amarillo, Citra), вода, дрожжи верхового брожения.

ABV(алкоголь): 5.2%, IBU(горечь): 28, Plato(плотность): 12,8%

Также в пабе презентуют новинку от киевской пивоварни GONZO – Mango Sour.

Mango Sour - это пиво не только с добавлением свежезамороженного манго, но еще и сваренное на основе кислого исторического стиля Berliner Weisse и щедро охмеленное лучшими сортами американского хмеля для более яркого аромата и выразительной, приятной горечи.

Тропические фрукты, легкий морской бриз и бокал этого пива в руке - то что надо для приятного летнего отдыха.

ABV(алкоголь): 6%, IBU(горечь): 60, Plato(плотность): 13,5%

И третья новинка в “Ципе" от запорожских пивоваров Coliseum Brewery, сорт – Startacus.

Пиво в стиле APA (American pale ale) до недавнего времени было самым распространенным и популярным среди американских крафтовых пивоварен. Светлый и освежающий эль с ярким ароматом американского хмеля, который вносит в пиво ноты цитруса, хвои и ягод.

Сдержанная сладость карамельного солода гармонично сочетается во вкусе с горечью, благодаря используемыми хмеля. Невысокий процент алкоголя, умеренный уровень карбонизации и питкость дает возможность в полной мере насладиться вкусом.

ABV(алкоголь): 5,5 %, OG(плотность) 14%, 42 IBU(горечь).

Кроме новинок в пабе, как всегда представлена широкая линейка пиво от собственной пивоварни, которая расположена в селе Квасы, в карпатских горах. К пиву предлагается меню кухни: легкие фирменные закуски, пиццы и серьезные блюда для желающих плотно поесть.

Паб «Ципа» находится по адресу улица Соборная, 2В (двор кинотеатра «Родина»). Резерв столиков по телефону 073 026 2709.