Более 70% вакансий на рынке труда: Николаевским работодателям не хватает специалистов рабочих профессий

Василий Федин и Дмитрий Оборонько На рынке труда Николаевщины дефицит «рабочих рук», работодателям нужны квалифицированные электрогазосварщики, электромонтеры, слесари, строители, сборщики металлических корпусов и другие.

Об этом сообщил директор Николаевского областного центра занятости во время пресс-тура на Николаевскую верфь Смарт Меритайм Групп («Smart Maritime Group»), передает Отдел информационной работы Николаевского ОЦЗ.

- С начала года работодатели заявили в службу занятости почти 23 тысячи вакансий по области, из них более 70% – это рабочие места для специалистов, имеющих рабочие профессии. Сегодня наблюдается тенденция постепенного восстановления промышленности, в том числе и судостроительной отрасли, на предприятиях появляются заказы, а соответственно и рабочие места для тех, кто умеет работать с инструментом. Например, только Николаевская верфь СМГ подала в службу занятости за последние полтора года 82 вакансии в связи с существенным увеличением объемов работ, - отметил Дмитрий Оборонько.

По его словам, служба занятости предлагает бесплатное обучение или переобучение безработных по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда.

- В этом году для предприятия Смарт Меритайм Групп мы учили безработного по современной методике дуального образования – это когда человек приобретает одновременно теоретические знаний и практические навыки, затем этот специалист был трудоустроен на завод, - подчеркнул директор областного центра занятости.

Во время экскурсии по предприятию генеральный директор СМГ Василий Федин рассказал, что СМГ имеет контракт с голландской компанией VEKA Shipbuilding WT B.V, согласно которому СМГ изготовит два корпуса танкеров-химовозов, покрасит, проведет монтаж общесудовых систем трубопроводов, а также палубного оснащения. Один из танкеров, химовоз «Nebraska», строят именно на Николаевской верфи СМГ (территория бывшего Черноморского судостроительного завода), поэтому предприятию необходимы квалифицированные кадры.