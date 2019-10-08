Дэвид сможет самостоятельно ходить: мать-одиночка просит о помощи в лечении ее сына

Мать-одиночка из Луцка Инна Крошка просит о помощи в лечении ее сына Дэвида Куруца (у ребенка фамилия отца), который страдает от детского церебрального паралича.

Об этом идет в письме Инны Крошки, присланном на почту редакции «Преступности.НЕТ».

Напомним, сыновья Инны Дэвид и Даниил родились раньше положенного времени, по истечении всего 6,5 месяцев и после кесаревого сечения. Мальчики испытали кислородное голодание, полтора месяца провели в реанимации, но если Даниил начал развиваться и крепнуть, то у Дэвида появились серьезные проблемы со здоровьем.

Обновлено 08.10.2019

Мальчику нужно пройти очередной курс лечения, который назначен на 23 декабря 2019 года. Он стоит 13 тысяч 900 гривен, ещё 3 тысячи 500 гривен нужно на оплачу проживания во время лечения.

Реквизиты для помощи:

карта ПриватБанка: 5168 7554 1976 9118 (Крошка Инна Владимировна)

Обновлено 07.05.2019

Сейчас женщине вновь необходимо оплатить курсы реабилитации в клинике. Курс лечения стоит 13 тысяч гривен, также семьей необходимо ещё 3 тысячи гривен на проживание во время лечения. На следующий курс лечения они записаны в июне.

«К сожалению, у меня таких денег нет, поэтому вынуждена просить о помощи: помогите, пожалуйста, сыночку встать на ножки!» - просит женщина.

Отмечается, что Дэвид проходил лечение в Международной клинике восстановительного лечения им. Козявкина в Трускавце. Так, благодаря этому утраченные рефлексы стали восстанавливаться и есть шанс, что мальчик сможет самостоятельно передвигаться.

«После пройденных курсов лечения в клинике сынок добился больших результатов: он может переворачиваться, ползать, сидеть, вставать у опоры, ходить с поддержкой за ручки, может небольшое расстояние пройти, держась за одну ручку. Дэвид учится по индивидуальной программе: знает все буквы, цифры, цвета. Дэвида посещает логопед, вместе они работают над разработкой речевого аппарата. Врачи дают хорошие прогнозы и говорят, что Дэвид сможет самостоятельно ходить, но для этого нужно и дальше проходить курсы реабилитации в клинике 3 раза в год, чтобы не утратить положительную динамику выздоровления», - пишет Инна.

Следующий курс лечения планируется в октябре 2018 года, на него требуется 11 тысяч гривен и еще 3 тысячи гривен на проживание во время лечения.

Реквизиты для помощи Инне и ее ребенку:

карта ПриватБанка: 5168 7551 0703 3363 (Крошка Инна Владимировна), телефон - 096 850 64 82.