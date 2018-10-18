«Очень хочется вырастить сынулю»: Жительнице Николаева необходима помощь в борьбе с раком

Оксана Толмачёва Жительница Николаева 44-летняя Оксана Толмачёва нуждается в помощи в сборе средств на лечение онкологии.

Об этом идёт речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Женщине диагностировали злокачественное новообразование тела матки.

«Помогите! У меня онкология, 3 стадия, срочно нужна дорогостоящая операция, а денег нет. Проходила лечение, получила 30 процедур лучевой терапии и 5 радио модификаций, было потрачено почти 200 000 гривен, шла на поправку, но... Помогите, кто сколько сможет, буду всем очень благодарна. Очень хочется вырастить сынулю», - говорится в сообщении.

Обновлено: 19 сентября женщине сделали операцию, однако ей всё ещё необходимы средства на химиотерапию.

«Хочу поблагодарить всех кто мне помог! После гистологического заключения нужно пройти 6 курсов химиотерапии, стоимость одной 22 000 гривен. Помогите, кто сколько сможет, буду всем очень благодарна», - написала она.

Реквизиты для помощи:

5168 7573 7033 3421- номер карты ПБ;

0676072916 - номер телефона Оксаны.