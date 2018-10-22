«Шанс жить», - жительница Николаева просит помочь собрать деньги на поездку в Турцию, где смогут контролировать ее болезнь

В Николаеве местная жительница, которой из-за болезни сделали пересадку костного мозга, нуждается в помощи.

Об этом она сообщила в редакцию «Преступности.НЕТ».

У жительницы Николаева, 29-летней Виты Николаевой обнаружили болезнь в 2012 году и поставили диагноз – острый миелобластный лейкоз и на протяжении двух лет девушка прошла 24 курса химиотерапии. Из-за такой интенсивности у Виты начались осложнения – остеонекроз (на лице), токсическая кардиопатия и сердечная недостаточность. В 2017 случился рецидив и девушке из государственного бюджета оплатили лечение в Турции. Но теперь, как пишет сама девушка, ей для полного выздоровление нужно оставаться в турецкой клинике и оформить для этого вид на жительство, а средств для этого уже нет. В связи с этим Вита и ее родственники просят о помощи – для продолжения лечения необходимо иметь на счету 10 тысяч долларов США.

— 8 октября мне сделали пересадку костного мозга. Пока что все идет как нужно. Но одна из проблем, нужно делать вид на жительство в Турции, для того чтобы у меня была возможность на протяжении длительного периода контролировать болезнь. Но суммы, которая у меня на счету все еще не хватает для оформления документов. Мне не достает несколько тысяч долларов, чтобы решить эту проблему. Если мне не оформят документы, то через 3 месяца и 2 недели я должна буду покинуть страну. И смогу вернутся на необходимое обследование только через 4 месяца, - пишет Вита, — Пожалуйста, дайте мне этот шанс. Шанс жить. И я буду бороться до конца. Я хочу жить ради детей. Я не имею права отступить назад или останавливаться на достигнутом. Пожалуйста, поверьте в меня.

У девушки есть двое детей.

Вита Николаева также прислала реквизиты своего банковского счета.

— Карта ПриватБанк:

5168 7573 4708 4255 гривна

Оформлена на Николаеву Виту Александровну, - пишет девушка.

Напомним, жительнице Николаева требуется около 15 тысяч гривен на дорогостоящие медикаменты после проведенной операции.