В Раде зарегистрирован законопроект о переносе Дня Независимости Украины

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, которым предлагается перенести дату празднования Дня Независимости на 22 января – дату провозглашения IV Универсала УНР.

Соответствующий законопроект размешен на сайте Верховной Рады.

24 августа предлагается оставить выходным днем, переименовав его в День восстановления Независимости Украины, сказано в проекте постановления №9192.

«Считать день 22 января Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник», – говорится в тексте документа.

Инициативой предлагается считать независимость Украинского государства от дня провозглашения IV Универсала Центральной Рады Украинской Народной Республики, которым, по их мнению была «восстановлена национальная государственность украинской нации».

Авторами законопроекта являются представители партии «Свобода» Андрей Ильенко, Михаил Головко, Олег Осуховский, Александр Марченко и Юрий Левченко.