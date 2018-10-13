«Проверяли готовность отразить возможную атаку РФ»: В Азовском море ВМС Украины провели масштабные учения

Военно-морские силы ВС Украины, исполняя решение СНБО, провели учения на Азовском море.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

«Комплексные тактические учения разнородных военных сил по обороне участка морского побережья призваны проверить готовность украинской армии и других военных формирований к отражению возможной российской агрессии с морского направления на Азове», - говорится в сообщении.

В военных учениях принимали участие подразделения морской пехоты, береговой артиллерии, армейская авиация, танковые подразделения Военно-морских Силы Украины и Сухопутных войск. В тесной координации с ВСУ действовали подразделения Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Всего в учениях участвовали 600 военнослужащих и 150 единиц техники.

Мероприятие посетил Президент Украины Петр Порошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, министр обороны Степан Полторак, руководство Генштаба и оборонных структур.

«Проинспектировал комплексные тактические учения сил по обороне морского побережья. Наши военнослужащие готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове. Командиры способны качественно планировать и эффективно управлять разнородными и межвидовыми группами войск при ведении боевых действий на суше, на море и в воздухе», - написал Порошенко на странице в Facebook.

Напомним, в Украину для участия в международных учениях прибыли самолеты ВВС США.