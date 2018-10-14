Президент Порошенко впервые присвоил звание генерал-майора женщине

Президент Украины Пётр Порошенко впервые присвоил звание генерал-майора женщине.

Об этом идёт речь указе президента №323/2018.

Так, Порошенко присвоил звание генерал-майора медицинской службы полковнику медицинской службы Людмиле Шугалей.

Как написал вице-премьер Геннадий Зубкона своей странице в Facebook, Шугалей стала первой женщиной-генералом среди украинских военных.

«Людмила Шугалей - полковник военно медицинской службы?! Да! Но полковник! Первая женщина генерал среди военных! Сегодня Указом Президента Украины Людмиле присвоено очередное звание генерал-майор. Еще в прошлом году об этом никто не мечтал, а если говорили, то как о теории. Сегодня это уже норма!» - написал Зубко.

Ранее сообщалось, что в ВСУ на контракте служит 25 тысяч женщин, из них более трех тысяч – офицеры.