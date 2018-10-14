На здании Николаевской ОГА разместили вывеску «Слава Україні – Героям Слава!»

На здании Николаевской областной государственной администрации появилась вывеска «Слава Україні – Героям Слава!». Отныне патриотический лозунг красуется над парадной дверью в строение.

Об этом сообщает корреспондент Niklife.

Ранее советница главы областного совета Виктории Москаленко Марина Савченко после поездки в Полтавскую область на своей странице в Facebook написала, что Николаевской ОГА следовало бы взять за пример Полтавскую облгосадминистрацию, где посетителей встречает патриотический лозунг «Слава Україні».

«Город Полтава. И как ни странно первое, куда меня понесли ноги по приезду в Полтаву, это сооружение Полтавской областной государственной администрации и областного совета (профессиональное за год пожалуй дает о себе знать). Став свидетелем, как на административное здание прикрепляли лозунг «Слава Украине - Героям Слава!», очень мне захотелось иметь у нас на здании Николаевской областной государственной администрации и областного совета такой же символ несокрушимого патриотизма!» - написала Марина Савченко.

В комментариях к ее публикации Москаленко поддержала эту инициативу, написав: «Будемо втілювати ідею».

Примечательно, что не так давно девиз «Слава Україні – Героям слава!» стал официальным приветствием Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что ранее стена Николаевской ОГА «покрылась» украинским узором.