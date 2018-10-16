Перуанец увидел на гугл-картах свою жену с другим мужчиной и подал на развод

Житель Перу обнаружил на Google Street View фотографию своей жены в компании другого мужчины – это привело к разводу.

Об этом сообщает «Ain.ua» со ссылкой на «Daily Mail».

Пользователь искал на «Google Картах» лучший маршрут к популярному мосту в Лиме, столице Перу, когда заметил на изображении в Google Street View женщину в знакомой одежде, в которой опознал свою жену. Эти фото были сделаны камерой Google на мосту Puente de los Suspiros («Мост вздохов», популярное в Лиме туристическое место) в 2013 году.

Мужчина также запостил фотографии с Google Street View в Facebook, где собрал достаточно комментариев в свою поддержку. После предъявления доказательств супружеской неверности пара развелась.

Автомобили, мотоциклы и снеговые вездеходы Google Street View снимают местности по всему миру с помощью 360-градусных камер. Это неизбежно приводит к тому, что на Google Street View появляются курьезные изображения, среди которых: пары, занимающиеся сексом, вооруженные ограбления и т.д.

Напомним, что журналисты Би-би-си благодаря гугл-картам и соцсетям нашли виновных в расстреле женщин и детей в Камеруне.