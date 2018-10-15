В Николаеве митинг против двух платежек: пенсионеры требуют уволить Кузнецова и Репина, а также отменить договоры с «МДЛМ»

В Николаеве на Соборной площади 15 октября николаевцы вышли на митинг против двух платежек за обслуживание многоквартирных домов от управляющей фирмы «Місто для людей – Миколаїв» и ЖЭКов.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительным данным на площадь вышло не более 200 человек, в основном это пенсионеры. Николаевцы пришли с изготовленными в типографии транспарантами с надписями: «Сенкевич – верни нам наше законное право избирать управляющую компанию» и «Сенкевич – антинародный мэр», также были и рукописные варианты со следующим посылом: «Мэра в отставку, Репина на нары», «Наш мэр своенравный царек» и другие.

Главными требованиями митингующих было то, чтобы мэр Александр Сенкевич выполнил решение сессии от 5 октября: направить дело в суд, отстранить Виталия Кузнецова с должности директора департамента ЖКХ, а Александра Репина с должности замдиректора ДЖКХ. Отменить договора с «Місто для людей – Миколаїв» и назначить новый конкурс.

Также собравшиеся просили, чтобы секретаря городского совета Татьяну Казакову созвать сессию, на которой мэр Сенкевич должен отчитаться по ситуации сложившейся вокруг «МДЛМ», если же их требования не будут выполнены до пятницу, то николаевцы начнут собирать подписи за отставку Сенкевича.

— Мэр должен решить с кем он дружит, с Репиным или с горожанами, - отмечали николаевцы.

— До свидания "Самопомощь", мы вам не доверяем и голосовать за вас не будем, - заявляли митингующие.

В частности, митингующим предлагалось подписаться под резолюцией, где были описаны все требования, которую направят и главе Николаевской ОГА Алексею Савченко, и мэру Сенкевичу, в антимонопольный комитет и ряд правоохранительных органов.

Отметим, что из представителей власти кроме депутата от ОБ Ларисы Веселовской никого не было. Также возле здания "Русдрама" стояло два автобуса для нерегулярных перевозок, на которых предположительно привезли николаевцев на митинг.

Напомним, ранее сообщалось, что компания «Місто для людей - Миколаїв» была признана Николаевским окружным административным судом законным победителем конкурса по выбору управляющей компании.