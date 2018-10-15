РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом из-за автокефалии для Украины

Русская православная церковь разрывает евхаристическое общение со Вселенским патриархатом за его решение об автокефалии для Украинской православной церкви.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Такое решение принял в понедельник синод РПЦ, сообщил журналистам на брифинге по окончании заседания синода Иларион, митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

- Сегодня было принято решение о полном разрыве евхаристического общения, - заявил он.

Все решения Константинополя, по словам Илариона, по мнению РПЦ – незаконны и «канонически ничтожные».

- РПЦ не принимает этих решений и не будет им следовать. Церковь, которая вступила в общение с раскольниками, исключила себя из поля православной церкви. Именно поэтому мы вынуждены разорвать отношения с Константинополем, поскольку они идентифицировали себя с расколом, - добавил Иларион.

По его словам, глава Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Онуфрий присутствовал на синоде от начала до конца и поддержал принятое решение.

Этот шаг РПЦ стал ответом на решение Синода Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии (независимости) православной церкви, которую в недалеком будущем планируют создать в Украине.

Кроме того, Константинопольский патриархат снял анафему (отлучение от церкви) с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и отменил документ 17-го века, по которому, как считает РПЦ, в ее юрисдикцию были переданы территории нынешней Украины.

Пресс-секретарь патриарха Московского Кирилла Александр Волков заявил, что, приняв такое решение, Константинополь «перешел красную черту». Синод РПЦ в Минске должен был, по словам Волкова, дать «адекватный и жесткий ответ» на шаги Константинополя.

Перед синодом патриарх Московский Кирилл встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Белорусский лидер устроил ему теплый прием: лидеру РПЦ выделили для передвижения по Минску «Mercedes» с госномером 0002.

Заседание синода началось с задержкой и продолжалось более 7 часов. Обсуждение проходило за закрытыми дверями. Начиная с четырех часов вечера, из здания епархии несколько раз выходил человек и объявлял, что брифинг откладывается.

- В девятый раз говорю: готовность номер один, - говорил журналистам представитель епархии, но брифинг ни начинался.

После завершения синода пресса получила текст заявления по итогам собрания, в котором аргументируется решение прекратить евхаристическое общение с Константинополем. В частности, в документе говорится о том, что решение Константинопольского патриархата по Украине «беззаконное» и принято «в одностороннем порядке» без учета призывов РПЦ и «братских поместных церквей».

Решение прекратить евхаристическое общение означает, что верующие РПЦ не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, священники и иерархи не смогут осуществлять совместных богослужений.

Такой шаг – высшая мера институциональных церковных санкций. Синод также призвал лидеров и синоды поместных православных церквей к «надлежащей оценке вышеупомянутых антиканонических действий Константинопольского патриархата», а также к «совместному поиску путей выхода из тяжелого кризиса».

В апреле этого года две украинские церкви – Автокефальная церковь и церковь Киевского патриархата – обратились к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о даровании автокефалии. Эту просьбу поддержали своими обращениями президент и парламент Украины.

По словам Петра Порошенко, вопрос автокефалии для украинского православия «выходит за рамки церковной жизни и является предметом украинской национальной безопасности».

Ожидается, что в новую церковную структуру войдет духовенство и верующие двух украинских церквей, а также желающие присоединиться к ним иерархи церкви Московского патриархата – структурной части РПЦ. Москва выступает резко против предоставления украинскому православию автокефалии. Она считает Украину частью своей канонической территории, а также не согласна с утверждением Константинополя, что именно он имеет полномочия дарования автокефалии православным церквям своим единоличным решением.

В конце сентября РПЦ объявила о частичном разрыве отношений с Константинополем, а его решения, принятые на прошлой неделе, по словам некоторых представителей Русской церкви, должны были привести к полному прекращению евхаристического общения с Константинополем и объявления патриарха Варфоломея еретиком.