ТРЦ и жилые комплексы с садами: Градсовет мэрии Николаева рассмотрел проекты застройки города

В среду, 17 октября в мэрии состоялось заседание архитектурно-градостроительного совета, члены которого согласовывали новое строительство жилищных комплексов и торговых центров, а также офисных центров в Николаеве.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, по проспекту Героев Украины на пересечении улиц Новоодеская и Школьная планируется строительство двухэтажного здания – на первом будет торговый центр, на втором две жилых квартиры. Общая площадь здания составляет около 150 квадратных метров.

У членов градсовета возникли вопросы, почему только один вход, так как людям, проживающим на втором этаже, будет неудобно ходить через супермаркет. Также им не нравилось то, что рядом нет детской площадки. В итоге они согласовали проект строительства, но с доработкой.

Второй вопрос, который выносился членам совета, касался нового строительства жилого дома по улице 1-я Военная, 8 на пересечении с улицей Столярной. Дом будет на месте старого хлебозавода, общей площадью – 2 тысячи 567 метров квадратных, рядом также находиться парк Петровского.

В частности, согласно проектной документации планируется построить восьмиэтажный дом, в котором будет 28 квартир, 1-й этаж будет обустроен под торговлю. Также ожидается подземная парковка и стоянка, площадки для отдыха, детская площадка, спортплощадка.

Один из членов градсовета отметил, что рядом идут трамвайные пути и это будет некомфортно для жителей, однако проектировщик отметил, что заказчик проекта связывался с предприятием и в дальнейшем трамвайные пути планируют заменить на бесшумные. Также возникали вопросы и касательно того, что дом будет угловой и «с любой точки города будут просматриваться балконы с бельем» и так далее. В итоге члены совета согласовали смену назначения участка, так как ранее он был выделен под хлебозавод, однако с учетом озвученных предложений, а именно уточнения границ участка, так как, по словам проектировщика, они будут изменяться, а также пересмотреть тип застройки: точечный или квартальный.

Следующий проектировщик представил членам градсовета проект будущего торгового здания по улице Потемкинской, 52. Так, у заказчика есть 80 квадратных метров, на которых он планирует построить четырехэтажное здание: на 1-м этаже магазины, остальные под офисы.

В тоже время представители градсовета отмечали, что согласно нормам ДБН там нужно будет разместить два лифта и две лестницы, и тогда под офисные помещения места не останется.

— Заказчик потом не сможет продать это здание, он даже деньги за него не отобьет. Он когда увидит два лифта и лестницы – эту консервную банку он вообще откажется от стройки, - отмечал член совета.

Некоторые предлагали сделать там жилые помещения, или сдавать их под мастерские, тогда от двух лестниц и лифтов можно будет отказаться. В итоге градсовет принял решение отказать и предложил проектировщику и застройщику пересмотреть функциональное назначение здания.

Еще один проектировщик представил членам архитектурного совета проект строительства многоэтажного комплекса по улице Садовой, 27. Ранее он уже выносился, однако тогда проектировщика просили доработать некоторые моменты: предусмотреть детские сады по новым ДБНам, уменьшить плотность застройки и другие.

Проектировщик отметил, что убрали две секции, одну секцию отвели под детский сад с прилегающей территорией. В тоже время, один из членов совета отмечал, что согласно законодательству построить сады практически невозможно, так как в ДБНах много ограничений для такого вида строительства. Другие же предложили не называть это детсадом, а помещением временного пребывания детей, без питания, и тогда проблема решаема.

Также у совета была много вопросов по поводу того, что при строительстве первой очереди сложно будет добраться физически до территории, где будут остальные дома. Кроме этого архитектурный совет интересовался, хватит ли мест на подземной парковке и другими деталями. В итоге члены совета согласовали только первую очередь строительства – 1-4 секции домов, а остальные доработать в плане оптимизации секций.

— Пусть заказчик построит сначала первую очередь, наберется опыта, набьет шишек и тогда уже посмотрит, строить ли остальную часть, - заявил представитель градсовета.

Последний вопрос в повестке дня касался строительства жилого комплекса с торговым центром по улице Архитектора Старова, возле дома №6 А, в микрорайоне Северный. Торговый центр одноэтажный, дом – 12-этажный. Есть и площадки для отдыха, и парковка, и стоянка возле ТЦ. В доме будет однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

При рассмотрении этого проекта также было много вопросов от членов совета, в частности некоторые ответы они хотели услышать именно от застройщика, однако, по словам проектировщика его много раз приглашали на заседание, но «он имел всех ввиду».

— Давайте мы ему просто два раза не согласуем застройку и тогда он прибежит как миленький, - предлагали члены градсовета.

В итоге главный архитектор города Андрей Цымбал сообщил, который вел заседание сообщил, что время поджимает и предложил всем продолжить дискуссию у него в кабинете.

Андрей Цымбал

Напомним, что ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич потребовал до конца сентября предоставить новый архетип остановочных комплексов в городе. Также он отметил, что градсовет устарел и ему нужна «новая кровь».

Ранее Александр Сенкевич запретил чиновникам управления архитектуры согласовывать документацию строительным компаниям, если в проекте отсутствует строительство парковки и проезда к магистральной улице. Иначе работники управления будут делать это свой счет.