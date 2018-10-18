Николаевских налоговиков, которые принимали участие в боевых действиях, и бойцов спецподразделения «Фантом» отметили благодарностями

В Главном управлении ГФС в Николаевской области отметили коллег-участников боевых действий и бойцов спецподразделения «Фантом» ГФС Украины, которые защищали и продолжают защищать территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Николаевской области.

Начальник Главного управления ГФС в Николаевской области Владимир Копица поздравил коллектив Главного управления ГФС в Николаевской области с Днем Защитника Украины, выразил уважение и искреннюю благодарность коллегам, которые приняли участие в боевых действиях, а также в специальных мероприятиях в зоне проведения Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил.

По случаю Дня защитника Украины, Владимир Копица вручил коллегам-участникам боевых действий Благодарности за верность присяге, добросовестное выполнение обязанностей по защите украинской независимости, мужество и героизм и пожелал им крепкого здоровья, семейного согласия, мирного неба над головой, вдохновения и непреклонной веры в счастливое будущее Украины.

В завершение мероприятия, состоялась презентация реконструированного памятного мемориала, посвященного участникам Второй мировой войны и участникам боевых действий на Востоке Украины, который расположен напротив административного здания Главного управления ГФС в Николаевской области.