Николаевских налоговиков, которые принимали участие в боевых действиях, и бойцов спецподразделения «Фантом» отметили благодарностями

В Главном управлении ГФС в Николаевской области отметили коллег-участников боевых действий и бойцов спецподразделения «Фантом» ГФС Украины, которые защищали и продолжают защищать территориальную целостность Украины.
Об этом сообщает Главное управление ГФС в Николаевской области.
Начальник Главного управления ГФС в Николаевской области Владимир Копица поздравил коллектив Главного управления ГФС в Николаевской области с Днем Защитника Украины, выразил уважение и искреннюю благодарность коллегам, которые приняли участие в боевых действиях, а также в специальных мероприятиях в зоне проведения Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил.
По случаю Дня защитника Украины, Владимир Копица вручил коллегам-участникам боевых действий Благодарности за верность присяге, добросовестное выполнение обязанностей по защите украинской независимости, мужество и героизм и пожелал им крепкого здоровья, семейного согласия, мирного неба над головой, вдохновения и непреклонной веры в счастливое будущее Украины.
В завершение мероприятия, состоялась презентация реконструированного памятного мемориала, посвященного участникам Второй мировой войны и участникам боевых действий на Востоке Украины, который расположен напротив административного здания Главного управления ГФС в Николаевской области.
«Следует отметить, что руководством ГФС Николаевщины было принято решение провести реконструкцию памятного мемориала, наполнив его фотокомпозициями Второй мировой войны, а также фотографиями воинов, которые защищают Украину на Востоке. Средства на финансирование реконструкции мемориала выделило руководство Главного управления ГФС в Николаевской области, а также Николаевский областной Совет профессионального союза работников органов ГФС. Кстати, в вечернее и ночное время обновленный мемориал будет освещаться и радовать горожан славными страницами из истории родного края», - говорится в сообщении.