Это – сукин сын, но это наш сукин сын (с)

Публикация в сети записи разговора теперь уже экс-начальника Николаевского СИЗО Романа Цыбули с «положенцем» Игорем Науменко не возымела никаких видимых последствий. На пресс-конференции николаевских силовиков журналисты ПН подняли этот вопрос, однако прокурор Николаевской области Тарас Дунас отметил, что это компетенция военной прокуратуры. А после ситуации с выброшенными на свалку служебными документами этого ведомства и позицией, которую заняла военная прокуратура, надежды на нее нет.

И, возможно, ситуация имела бы продолжение в каком-нибудь будущем, когда материалы дела, в которых присутствует эта запись, были бы переданы в суд. Если бы были переданы.

Когда внезапно в редакцию приходит письмо от начальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины полковника внутренней службы Александра Малахова, который является начальником Романа Цыбули. Особых надежд на благодарность в выявлении очередного вероятного коррупционера я не питал. И правильно делал. Пересказывать письмо не буду, прочитаете, кому интересно. Но кратко все сводится к фразе, которую приписывают 32-му президенту США Франклину Делано Рузвельту, сказанную в адрес никарагуанского диктатора Анастасио Сомосе: «Это – сукин сын, но это наш сукин сын». Или, как говорили в Древнем Риме, «ворон ворону глаз не выклюет». Больше, в принципе, мне сказать нечего. Да и зачем)

P.S. Сегодня на ПН будет комментарий Игоря Науменко по этой ситуации. Очень интересный)