Медицинскую реформу вперед!!!

Или открытое письмо николаевскому губернатору А.Ю. Савченко

Врач исцелись сам…

Сократ

Алексей Юрьевич, врачи тоже люди. Они мрут как и остальные люди от неизлечимых болезней. А жить хотят как западные люди. Отечественный уровень жизни не всех их устраивает. А особенно главврачей! Отдыхать в Коблево? Со всеми вместе? Если там по голове не бабахнет винтом от скутера, то обворуют на пляже точно. Поэтому наши главврачи предпочитают отдыхать на Средиземном или Красном морях, и даже посреди Индийского океана (Мальдивы). Правда, может быть хвастают.

Медицинская реформа запланирована давно, задолго до Ульяны Супрун. Частично она нацелена на фиксацию того факта, что в отличие от фальшивого диплома нашему гражданину здоровье необходимо настоящее. И не фига не понимая в современной медицине, заболевшие наши граждане готовы платить любые деньги за улучшение своей и так не легкой жизни.

Если не заглядывать в карман к главврачам, которых невежественные сограждане видят контролерами за деятельностью лечащих врачей, а это заблуждение, то подписанный контракт с городским головой А.Ф. Синкевичем может позволить полностью самостоятельно обеспечить свою профессиональную деятельность.

Сокращать секретаря, помощников, штатных советников, водителей, и иную прислугу, могут. Но не сокращают.

Одна из важнейших целей медицинской реформы, можно сказать наиважнейшая, экономия и так скукоженных местных бюджетов. Поэтому следующим шагом продолжающей «успешной» медицинской реформы будет экономия на служебном транспорте главврачей.

В этом случае можно направить более 3000000 гривен очередному директору Аэропорта на приобретение забытых транспортных средств: например дорогущей машины снимающей обледенение с самолетов при посадке и взлете.

Посмотрите на безумные расходы на содержание дорогих иномарок сжирающих тонны дорогущего топлива за год, на содержание водителей, охранников, слуг. Это более 100000 гривен на каждую единицу транспорта. Поскольку вся тяжесть финансирования охраны здоровья переложена на бюджет города и области, достаточно решений городского и областного советов, чтобы толкнуть медицинскую реформу глубоко вперед. Если Вы сумели нагнуть депутатов горсовета и заставить их таки проголосовать за важнейшие для города вопросы, то неужели не добьетесь от двух составов советов экономий этих совершенно избыточных расходов. Не верю! Добьетесь!!!

P.S. Областная больница в Лесках, предполагаемый центр госпитального округа в Дубках, БСМП, 1-я горбольница, психиатрическая больница, онкология, глазная, кожвендиспансер, областная и три городские детские, инфекционная, 4-я больница, 5-я больница в Корабельном районе, четыре поликлиники и их семейные амбулатории, три зубные поликлиники, извините если кого-то пропустил. И это все содержится за счет местного бюджета. Вот откуда вышеупомянутые три миллиона в год можно отправить на нужды Аэропорта.

P.S. S. А когда Ваш опыт будет обобщен на уровне всей державы, то социальная справедливость восторжествует: то вожаки сельских лекарень не будут завидовать своим городским коллегам и их водителям, литрами списывающим топливо. Это возможно будет сделать в контексте монетизации льгот в областях с преимущественно сельским населением. Боритесь, Алексей Юрьевич и поборете этих хищных «ненажерливых» депутатов.