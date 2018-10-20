Преподаватели Николаевской «аграрки» приняли участие в совещании по реализации грантового проекта MILETUS

10-12 октября на базе факультета менеджмента Миланского политехнического университета состоялся семинар по кросс-культурной мобильности и Совещание руководящего комитета по реализации грантового проекта MILETUS.

Об этом сообщают в ННАУ.

В мероприятии приняли участие представители Николаевского национального аграрного университета - проректор по научно-педагогической и воспитательной работе, доктор педагогических наук Наталья Шарата, доктор экономических наук Ирина Гончаренко, ведущий специалист научно-исследовательского центра международного сотрудничества и правового обеспечения Виталий Карбашевский.

В течение мероприятия состоялся семинар для преподавательского и административного персонала, определены формат и задачи сотрудничества для второй виртуальной мобильности, проведен обзор созданных видеолекций сотрудников сербских и украинских университетов, всех участников привлекли к социальной активности.

Представители Николаевского национального аграрного университета получили соответствующие задания по грантовой программе и в ближайшее время начинают работать над их реализацией.