В Николаеве реконструировали областной дом ребёнка: На здании появились персонажи из детских сказок

В Николаеве реконструировали областной дом ребёнка на улице Курортной, разрисовав его изображения с мультипликационными персонажами из детских сказок.

Об этом сообщил зампредседателя ОГА Валентин Гайдаржи на своей странице в Facebook, передаёт NikLife.

Так, здание дома ребенка покрасили в теплые цвета и поселили на фасад мультяшек, таких как Бемби, заяц Топотун и Винни-Пух с пчелками. Теперь там красуются герои мультфильмов студии Уолта Диснея.В других же локациях обустроились герои украинских народных сказок.

Также на территории дома ребёнка обсустроили тротуарную плитку, установили детские альтанки и застелили площадки резиновым покрытием. Сейчас там обустраивают спортивную площадку.

Отмечается, что заказчику и подрядчику посоветовали продолжить выполнять работы и в выходные дни, так как реконструкция должна быть закончена уже к концу этого года. По словам Гайдаржи, в 2017 году в здании реконструировали систему отопления с использованием мер энергосбережения, а полностью утепленный и обновленный фасад корпуса вместе оборудованной системой отопления стоил более 14 миллионов гривен.

Напомним, ранее жительница Николаева возмутилась, что в школе №57 отремонтированный туалет постоянно заперт – в учреждении говорят, что закрывали из-за поломки.