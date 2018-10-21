На Николаевщине АТОшники демонтировали три памятника Ленину

В Николаевской области бойцы местной ячейки «Объединение добровольцев» демонтировали сразу три памятника Ленину, которые обнаружили в селах Новоодесского района.

Об этом сообщает пресс-служба ячейки.

В акции приняло участие около десятка добровольцев, которые на днях вернулись из зоны боевых действий.

«После того, как власти решили вывести нас из «передка» в тыл мы решили, что с сегодняшнего дня будем наводить порядок здесь. В частности, мы знаем, что на Николаевщине сохранилось очень много монументов вождям коммунистического режима, которые сумели уцелеть во время событий Революции достоинства», - заявил доброволец с позывным «Македонец».

Также они отметили, что продолжат данную практику.

Ранее глава Николаевской ОГА Алексей Савченко требует от местных властей и полиции завершить «очистку» области от остатков пропаганды тоталитарного коммунистического режима.

Стоит отметить, что «Македонец», по имеющейся информации, это некий Александр Грищук, который осужден к лишению свободы по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и разыскивается Еланецким РОВД за уклонение от выполнения решения суда.