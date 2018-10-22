Брют винзавода «Коблево» стал лучшим шампанским Украины

Брют торговой марки «Коблево» стал лучшим шампанским Украины по результатам Центральной дегустационной комиссии ассоциации «Укрвинпром».

Об этом сообщает «Экономическая правда», передает «NikLife».

Так, из 96 образцов, среди которых 17 игристых вин, были определены лучшие вина и коньяки Украины. Получив средний балл 8,9 брют «Коблево», стал лучшим шампанским страны.

Приглашение получили все производители, которые работают в области, однако образцы предоставили лишь некоторые. Часть продукции была закуплена в торговых сетях города. Продукция производителей, которые не представлены в розничной торговле, не участвовала в дегустации.

Отметим, что в Коблево только этой осенью начали выпускать одноименное шампанское.

Напомним, что ранее винзавод «Коблево» нарушил природоохранное законодательство, не получив разрешение на выброс отходов производства.