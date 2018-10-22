В Николаеве бильярдистов зовут сразиться за солидные призовые на турнире памяти Эдуарда Погосова

В субботу, 10 ноября, николаевских бильярдистов зовут в клуб «Masse» на ежегодный турнир памяти николаевского предпринимателя, мецената, «Горожанина года» в номинации «Благотворительность» и одного из основателей бильярдного спорта в Николаеве – Эдуарда Аркадьевича Погосова.

Об этом сообщает «NikLife».

Ежегодно турнир набирает все большие обороты, а его призовые растут. В этом году на соревнованиях планируют разделить между победителями 25 тысяч гривен, а также памятные медали, грамоты и переходящий Кубок памяти Эдуарда Погосова. Ну, а спортивный азарт и мастерство игроков обещают сделать мероприятие зрелищным и незабываемым.

Место проведения турнира – Николаев, ул. Космонавтов, 88/7Б, бильярдный клуб «Masse»

Тренировочное время – с 09:00



Открытие турнира – 10 ноября в 11:00

Вступительный взнос – 500 гривен

Телефоны для справок – 067 512 64 27, 098 358 77 72

Эдуард Погосов был интереснейшим человеком, который в свое время стал корифеем бильярдного спорта города. Причем, он оставался верен этой игре даже тогда, когда бильярд считался азартной игрой и находился под запретом. Именно в память о нем, его семья и друзья вновь проведут ежегодный открытый турнир. Доказать свое мастерство смогут не только николаевские бильярдисты, но и гости из других городов. Количество участников турнира ограничено.

Эдуард Аркадьевич Погосов – предприниматель, меценат, «Горожанин года» в номинации «Благотворительность» и один из основателей бильярдного спорта в Николаеве

Ушел из жизни Эдуард Погосов 7 октября 2014 года. При жизни он не только увлекался бильярдом, но и никогда не оставался в стороне от проблем города, а значимую часть своей жизни посвятил помощи медицинским учреждениям города. При его поддержке отреставрировали несколько отделений БСМП, детскую больницу, неврологическое отделение 4-й городской больницы, административный блок областной онкологической больницы и городской станции скорой помощи. За свой вклад в гуманитарное развитие общества Погосов был удостоен звания кавалера «Двенадцатилучевой звезды «CREDO», наряду с Президентом Академии наук Украины Борисом Патоном, Президентом Израиля Шимоном Пересом, экс-президентом США Биллом Клинтоном и Народным артистом Богданом Ступкой.