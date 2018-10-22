Верховный Суд отменил штраф за длительное использование автомобиля на еврономерах, ввезенного в режиме «транзит»

Фото - иллюстрация Верховный Суд признал законным бессрочное использование автомобилей на еврономерах, ввезенных в страну в режиме «транзит».

Об этом сообщается на сайте Верховного Суда.

В решении суда говорится, что пользование личным автомобилем с еврономерами, ввезенным как транзитный, не является правонарушением, предусмотренным Таможенным кодексом. К такому выводу пришел Верховный Суд, рассмотрев в кассационном порядке иск физического лица к таможне об отмене 8 500 гривен штрафа за пользование нерастаможенным авто.

Суть спора заключалась в том, что истец - собственник автомобиля с регистрационным номером Эстонии и не снятого там с регистрации, 26 февраля 2016 года ввез его на территорию Украины. В суде сам истец признал, что ввез автомобиль для длительного использования, а режим «транзит» указал, чтобы избежать необходимости таможенного оформления автомобиля и уплаты соответствующих платежей.

Апелляционный суд, отменив постановление суда первой инстанции, отказал в удовлетворении исковых требований. В свою очередь, истец не согласился с таким решением и обжаловал его в кассационном порядке, сославшись на решение Конституционного Суда, в котором указано, что пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, ввозимыми с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению. Отмечается, что в части 2 статьи 469 Таможенного кодекса четко определены действия, бездействие и условия, которые квалифицируются как правонарушения в отношении товаров, таможенное оформление которых не завершено.

«При таких обстоятельствах коллегия судей Кассационного административного суда считает обоснованной отмену штрафа, поскольку в действиях истца отсутствует состав нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 2 статьи 469 Таможенного кодекса», - отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее Рада поддержала законопроект по уменьшению стоимости «растаможки» для автомобилей на еврономерах.