Умер «киборг» Тетерук, прошедший самые «горячие» точки Донбасса

В ночь на 22 октября скоропостижно скончался ветеран 93-й бригады, киборг Михаил Владимирович Тетерук.

Об этом сообщили в Facebook 93-й бригады.

Он прошел самые горячие точки 2014-2015 годов — Пески, Опытное, Донецкий аэропорт. Перенес ранение и контузию. Военного демобилизовали в октябре 2015 года. Причины смерти ветерана АТО не называются.

— Михаила демобилизовали в октябре 2015 года. Раны войны зажили на теле, но душевные продолжали болеть. За некоторое время до смерти мужчина начал жаловаться, что ему снятся бои, окопы, смерть... Свое место последнего упокоения киборг нашел в родном селе, - сказано в сообщении.

Напомним, в Николаеве, в понедельник, 8 октября, торжественно открыли мемориальную доску в честь местного жителя, который два года назад ушел воевать в зоне АТО и погиб от пули снайпера.