Мэр Николаева спустя полтора года опять заговорил о намерении запретить продажу алкоголя ночью

Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что рассматривает возможность принятия решения о запрете продажи в Николаеве алкоголя после 22 часов.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Во вторник, 23 октября, Сенкевич провел очередной прием граждан. Пенсионерка Лидия Ивановна обратилась к городской власти с просьбой ограничить режим работы кафетерия, который размещается на первом этаже многоквартирного дома. Мэр поручил провести по данному факту выездную комиссионную проверку. Также он заговорил о возможном запрете продажи алкоголя после 22:00.

- Это касается продажи спиртного в торговых точках, кроме заведений ресторанного хозяйства, чтобы убрать «наливайки», киоски и т.д., - отметил мэр. - Надо наводить в городе порядок: ведь именно в состоянии алкогольного опьянения люди чаще всего совершают общественно опасные деяния. Тем более, я против того, чтобы в жилых домах работали такие круглосуточные заведения.

Напомним, что в июне 2017 года Сенкевич заявил, что готов запретить в Николаеве продажу алкоголя ночью. В марте 2016 года Сенкевич предлагал в качестве профилактики подросткового алкоголизма «подсылать каких-то подростков, чтоб они покупали алкоголь», а потом привлекать продавцов к ответственности. В октябре 2017 года полиция задержала двух пьяных дебоширов, требовавших под мэрией, чтобы к ним вышел Сенкевич.