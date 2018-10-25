В Николаеве памятник Ленину спрятали в черный целлофан, обмотав его ноги скотчем

Один из оставшихся памятников Владимиру Ленину в Николаеве обернули черным целлофаном. Явление необычной декоммунизации можно увидеть на территории бывшего дома отдыха «Коммунар».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Несмотря на процесс декоммунизации в городе, на территории «Дачи Кудрявцева» все еще можно наблюдать памятник «вождю». В объектив NikLife бывший «вождь» попал окутанным в черный мешок. Монумент полностью «одели» в целлофан и, дабы тот не улетел по ветру, примотали к «ногам» Ленина скотчем.

Сам уникальный комплекс «Дача Кудрявцева», на территории которого находится памятник, является памятником архитектуры местного значения. При этом согласно информации на публичной кадастровой карте, земля по адресу Спортивная,13, где находится бывший дом отдыха – городская.

Прошлой осенью NikLife застал памятник Ленину в таком виде А сейчас он выглядит так

По официальным документам, земельный участок еще в 2005 году был сдан в аренду предприятию «ТАС-ІНВЕСТМЕНТ» сроком на 10 лет, который закончился 2 года назад. Более того, согласно документам, полученным от мэрии в ответ на запрос, никаких дополнительных договоров о продлении или сдаче в аренду не подписывалось.

Интересно, что не так давно в Николаевской области нашлись еще три памятника Ленину, которые «пережили» декоммунизацию – их снесли экс-военнослужащие с полицией и сопротивлением от местных жителей.

Напомним, что свергнутый с Соборной площади памятник Ленину хранится в Николаевском областном краеведческом музее. Однако директор учреждения отказался показывать его. Мотивировал он это тем, что до реставрации его видеть не нужно.