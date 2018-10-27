В Николаеве под зданием мэрии проходит митинг против поднятия цены на газ и новой управляющей компании

В субботу, 27 октября, под зданием Николаевского городского совета проходит митинг против управляющей компании «Місто для людей - Миколаїв», которая обслуживает Ингульский и Корабельный районы Николаева, и микрорайон Соляные, а также против повышения тарифа на газ.

Об этом сообщает корреспондент Преступности.НЕТ.

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12:36 Куратор движения многоквартирных домов говорит, что собрали подписи с 200 домов против результатов конкурса на управляющую компанию, в котором выиграла «Місто для людей - Миколаїв».

12:29 Перед участниками акции выступил представитель «Бітьківщини» Олег Кравец. он осудил поднятие цены на газ, а также негативно высказался насчет новой управляющей компании. В свою очередь, представитель «Нацкорпуса» Никита Плеханов сказал, что мэр Сенкевич стравливает жителей города Николаева, а именно сторонников ЖЭКов и иногородней управляющей кампании.

- Мы выкинем тебя с кресла господин мэр, - сказал Плеханов.

12:27 Представители «Нацкорпуса» подожгли шины, что является отсылкой к событиям 2014 года на Майдане в Киеве.

12:11 В установленных палатках «Батьківщини» раздают агитационные листовки. Анонсируется общегородское вече социальной массовой акции протеста. При этом сами организаторы подчеркивают, что она является исключительно социальной, и не имеет каких-либо политических требований. кроме того, они призывают вступить в организационный комитет предстоящей акции и призывают представителей политических и общественных организаций принять участие в оргкомитете.

12:07 Во время митинга организаторы акции скандировали «Сенкевич, выйди к своим избирателям». Они отмечают, что в пятницу, 26 октября, была подана заявка на проведение митинга. В ней они также потребовали, чтобы мэр вышел и объяснил ситуацию с новой управляющей компанией «Місто для людей - Миколаїв», а также высказал позицию городской власти в связи с повышением тарифов на газ.

Отметим, что на месте присутствуют сотрудники спецподразделения полиции Святой Николай, рота спецназа Нацполиции, а также сотрудники управления патрульной полиции.

12:00 Митингующие прибыли под зданием Николаевской мэрии. Всего там собралось около 150 жителей Николаева, среди которых также присутствуют сторонники Юлии Тимошенко, а также представители праворадикальной партии «Национальный корпус», большая часть из которых - подростки.

11:01 Участники митинга дошли до ТЦ Магелан, где должна была состояться «встреча колонн». Там к маршу присоединились еще около 20 пенсионеров.

10:00 Начался марш в микрорайоне Северный, куда пришли несколько человек, и прибыли наряды патрульной полиции для обеспечения правопорядка.