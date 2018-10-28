Участниц российской группы «Две Маши» не пустили в Украину

Пограничники отказали участницам российской группы «Две Маши» в визите в Украину, а также запретили въезд в нашу страну на три года.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

«... утром, во время пограничного контроля поезда «Москва-Кривой Рог», в одном из вагонов пограничниками выявлено гражданок РФ - солисток группы «Две Маши», - говорится в сообщении.

По информации пограничников, россиянки планировали посетить с концертом одно из развлекательных заведений в Харькове вечером 27 октября.

«Однако во время проведения дополнительного контроля выяснилось, что артистки неоднократно посещали временно оккупированную территорию Республики Крым с целью выступлений и съемок клипов, пересекая государственную границу Украины через закрытый пункт пропуска», - подчеркнули в ГПСУ.

Напомним, что Украина запретила въезд почти 1500 иностранцам за поездки в аннексированный Крым.