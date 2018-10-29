Николаевские патрульные проверяли, как водители пропускают кареты «скорой» с включенными маячками и сиреной

В Николаеве, в понедельник, 29 октября, сотрудники патрульной полиции совместно с медиками скорой медицинской помощи провели рейд для того, чтобы выявить нарушителей, которые не пропускают автомобили с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По маршруту первой ехала карета скорой медицинской помощи, в которой находился также сотрудник патрульной полиции, который в случае выявления нарушителей ПДД давал сигнал ехавшим сзади двум экипажам.

Автомобили выехали от станции скорой медицинской помощи, которая расположена на улице Николаевская, в сторону проспекта Богоявленского, далее направились по проспекту Центральному до улицы Садовая - по одним из наиболее загруженных улиц города. Все это время у «скорой» был включен звуковой сигнал. В итоге большая часть водителей пропускала медтранспорт. Всего за час такого рейда патрульные остановили всего троих нарушителей, с которыми провели профилактические беседы.

Как отметил начальник управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила, он был приятно удивлен тем, что водители пропускали спецтранспорт.

- Это общая инициатива, как и медиков, так патрульной полиции, поскольку участились случаи, когда водители не пропускают автомобили, которые двигаются со спецсигналом, который мы включаем в редких случаях - когда есть крайняя необходимость. Есть вызовы, которые требуют немедленного вмешательства - задержание грабителей, разбойные нападения или же доставка людей на станцию «скорой», - сказал Данила.

- Немного удивлен результатами, но приятно удивлен в связи с тем, что наши граждане все-таки обращают внимание. Да, не обошлось без нарушителей, но большинство обращает внимание на то, что необходимо придерживаться ПДД и пропускать. Это напрямую относится к безопасности наших граждан, - добавил он.

Как отметила инспектор по связям с общественностью, лейтенант полиции Юлия Рябоконь, водителям, которых останавливали патрульные, разъясняли, какие ПДД они нарушили, и что не пропуск спецтранспорта может иметь негативные последствия для людей.

Напомним, что ранее николаевские патрульные показали, как на трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» работают радары для измерения скорости движения транспортных средств