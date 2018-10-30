Минобороны Украины получило первые семь бронетранспортеров БТР-4 отечественного производства

Харьковское конструкторское бюро им. А. Морозова (ХКБМ), входящее в состав ГК «Укроборонпром», выполнило госзаказ и сдало Министерству обороны Украины первые семь бронетранспортеров БТР-4, изготовленных из новой отечественной брони.

Об этом сообщает пресс-служба «Лозовского кузнечно-механического завода».

На предприятии отмечают, что спецсталь прошла контроль и прием на всех этапах производства.

«По своим характеристикам эта спецсталь соответствует самым высоким мировым стандартам. Корпуса для БТР-4 изготовлены на Лозовском кузнечно-механическом заводе. На сегодня в производстве находятся около 40 таких корпусов», – говорится в сообщении.

На заводе сообщают, что в 2018 году налажена производственная кооперация по изготовлению бронекомплектов и их последующей сборки на заводе им. Малышева, а также на ХКБМ и Киевском бронетанковом заводе (КБТЗ).

Справка (официальный сайт Завода имени Малышева)

БТР-4 полноприводная, бронированная, плавающая машина колесной формулы 8х8. Бронетранспортер создан как базовая машина нового поколения колесной бронированной техники. Конструкция и компоновка машины позволяют без существенных изменений выпускать модификации, отличающиеся уровнем защиты и установленным вооружением. Это позволяет использовать его в мотострелковых подразделениях сухопутных войск как бронированного транспортного средства или колесной боевой машины пехоты. Большой полезный объем корпуса обеспечивает размещение различного оборудования при создании машин обеспечения и вспомогательного назначения. В отличие от аналогичной техники основное внимание уделено удобству размещения экипажа и десанта.