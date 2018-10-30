В Николаеве Херсонское шоссе из-за аварии на теплотрассе перекрыли на две недели

В Николаеве во вторник, 30 октября, из-за ремонтных работ временно перекрыто дорожное движение на участке по Херсонскому шоссе.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в управлении патрульной полиции Николаевской области.

В связи с проведением ремонта перекрыт участок от улицы Строителей до улицы Круговая по Херсонскому шоссе. На данный момент сотрудники патрульной полиции регулируют дорожное движение, поскольку там образовалась автомобильная пробка.

В пресс-службе «Николаевводоканала» уточнили, что сейчас на этом участке провели вскрытие асфальтного покрытия и работы планируется закончить к 19:00.

Фото из Viber-канала «ДТП и дороги Николаева и области»

Николаевская ТЭЦ на своей Facebook-странице сообщает, что это она проводит работы, и Херсонское шоссе будет перекрыто до 10 ноября.

"В связи с проведением аварийно-ремонтных работ теплосети по Херсонскому шоссе, между улицами Строителей и Троицкой (Кирова), будет закрыто движение автотранспорта с 30 октября до 10 ноября".