В Николаеве Херсонское шоссе из-за аварии на теплотрассе перекрыли на две недели

В Николаеве во вторник, 30 октября, из-за ремонтных работ временно перекрыто дорожное движение на участке по Херсонскому шоссе.
Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в управлении патрульной полиции Николаевской области.
В связи с проведением ремонта перекрыт участок от улицы Строителей до улицы Круговая по Херсонскому шоссе. На данный момент сотрудники патрульной полиции регулируют дорожное движение, поскольку там образовалась автомобильная пробка.
В пресс-службе «Николаевводоканала» уточнили, что сейчас на этом участке провели вскрытие асфальтного покрытия и работы планируется закончить к 19:00.
Фото из Viber-канала «ДТП и дороги Николаева и области»
Николаевская ТЭЦ на своей Facebook-странице сообщает, что это она проводит работы, и Херсонское шоссе будет перекрыто до 10 ноября.
"В связи с проведением аварийно-ремонтных работ теплосети по Херсонскому шоссе, между улицами Строителей и Троицкой (Кирова), будет закрыто движение автотранспорта с 30 октября до 10 ноября".
"Авария произошла на тепловых камерах 318 и 319. Тепловики определили квадрат для раскопки. На этом участке толщина асфальтного покрытия составляет более 15 сантиметров, из-за чего экскаватором ее разрыть невозможно. Специалисты задействовали компрессор, чтобы снять дорожное покрытие. Ремонт не быстрый, поэтому шоссе будет перекрыто. Просим водителей с пониманием отнестись к ремонтным работам и не объезжать аварийные работы по тротуару - существует возможность оползня, а это опасность для вас и для наших рабочих", - сообщили на предприятии.