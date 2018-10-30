В Николаеве водитель «Nissan Juke» совершила наезд на пешехода на нерегулируемом переходе

В понедельник, 29 октября в Заводском районе 24-летняя водитель автомобиля «Nissan Juke» совершила наезд на 15-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП произошло около 16:00 в районе дома 4 по проспекту Центральному. Несовершеннолетнего парня доставили в медицинское учреждение.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средства»).

В частности следственное управление полиции обращается к гражданам, которые владеют информацией об обстоятельствах указанного дорожно-транспортного происшествия, обращаться по адресу: город Николаев, улица Спасская, 12 или звонить (0512) 49-89-63, (063) 056-71-77 и 102.

Напомним, что полиция разыскивает свидетелей двух дорожно-транспортных происшествий, когда маршрутные микроавтобусы совершили наезд на пешеходов.