О том, как получить субсидию, жители Николаевщины могут узнать в специальных пунктах установленных во всех городах и районных центрах области

С 31 октября и в течение следующих 10 дней по инициативе председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко в области начали работу информационные палатки, где каждый желающий может получить квалифицированную консультацию о порядке назначения жилищных субсидий населению.

Первые такие палатки уже установлены и работают у здания Николаевской облгосадминистрации.

«В настоящее время многие говорят о том, что не могут получить субсидию. Президент Украины Петр Порошенко обратил на это внимание и по его инициативе Правительством были внесены изменения в существующий порядок предоставления жилищных субсидий. Николаевская облгосадминистрация, полностью поддерживая позицию Президента, начала такую информационную кампанию. В течение десяти дней в каждом городе и районном центре будут работать информационные палатки для того, чтобы люди могли не терять время на поход в органы соцзащиты, а взамен получить информацию там, где им удобно. В этих информпункты люди могут обратиться к специалистам, которые непосредственно назначают и осуществляют контроль за назначением субсидий. Кроме этого, наша информационная кампания позволит собирать замечания и предложения, чтобы обратить на них внимание центральных органов власти. Благодаря внесенным в порядок назначения субсидий изменениям мы ожидаем увеличения количества лиц, которые получат государственную помощь на 10-15% », - комментирует директор департамента социальной защиты населения Николаевской ОГА Оксана Ельчиева.

Отметим, что 17 октября Правительством были внесены изменения в порядок назначения жилищных субсидий населению (постановление № 841).

1. Расширено направления использования субсидии. Жилищные субсидии теперь будут предоставляться также на оплату взносов за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета, за абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам.

2. Расширен перечень лиц, которым может быть увеличена норма жилья, на которую предоставляется субсидия на 30%. Отныне субсидию на сверхурочную площадь жилья могут получить также граждане которые:

- получают пенсию в связи с потерей кормильца (не касается трудоспособных граждан, которые получают указанную пенсию на ребенка)

- достигли пенсионного возраста и получают пенсию по выслуге лет

- получают государственную социальную помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью

3. Если ЕСВ не уплачивается по вине работодателя, рабочие имеют право на субсидию. Субсидия может назначаться в случаях неуплаты ЕСВ, если задолженность по уплате возникла по вине работодателя, а не человека.

4. Общая площадь жилого помещения, на которую назначается субсидия, меняется на отапливаемую площадь. Жилищная субсидия назначается, если отапливаемая площадь жилого помещения не превышает 120 кв.м. для квартир в многоквартирном доме и 200 кв.м. для индивидуальных домов.

5. Урегулированы вопросы наличия двух лицевых счетов в большом доме / квартире. По решению Комиссии субсидия может быть назначена на жилые помещения (дома), на которые оформлено два и более отдельные лицевые счета, при условии, что отапливаемая площадь части жилого помещения каждого домохозяйства, на которую назначается субсидия, не превышает 120 кв.м для квартиры, 200 кв.м для индивидуального дома.

6. Расширено полномочия комиссии по назначению субсидий. Комиссия может назначать субсидии по особым условиям в случае если:

- лицо находится в сложных жизненных обстоятельствах, вызванных длительной болезнью, что подтверждается заключением врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения

- лицо или другие члены домохозяйства предоставляют социальные услуги, находящихся в местах лишения свободы

- члены домохозяйства является алко- или наркозависимыми, что подтверждается справкой от врача

- лицо имело сумму среднемесячной начисленной заработной платы меньше размера минимальной заработной платы не более чем на 10 процентов при условии уплаты ЕСВ

7. Предоставлено право получать субсидию в случае пребывания лиц за границей легально. Субсидия по решению комиссии может назначаться если члены домохозяйства в период, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, документально подтвердили приобретения страхового стажа в других странах путем предоставления легализованных в Украине документов.

8. Решен вопрос назначения субсидии студентам, проживающим в общежитии. При расчете размера субсидии доходы родителей не учитываются при назначении субсидии студентам, которые зарегистрированы в общежитии по месту учебы.

9. Решен вопрос учета доходов разведенных родителей при наличии ребенка. В случае, когда родители разведены, при расчете размера субсидии доходах одного из родителей ребенка не учитываются при назначении субсидии другому родителю с ребенком

10. Учет доходов неработающим пенсионерам. В случае назначения жилищной субсидии с начала отопительного сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за последний месяц предыдущего неотопительного сезона (сентябрь), а в случае назначения жилищной субсидии с начала неотопительного сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за последний месяц предыдущего отопительного сезона (апрель)

11. Неиспользованную субсидию можно получить через отделения Укрпочты. В отдельных случаях, по решению комиссии, средства неиспользованной жилищной субсидии могут быть выплачены лицам пожилого возраста и лицам с инвалидностью, проживающих в городах областного значения, через отделения почтовой связи ОАО «Укрпочта»