Маленькому николаевцу, который за полтора года пережил несколько операций, для восстановления слуха требуется $50 тысяч

Маленькому Патрику из Николаева, которому медики диагностировали двухстороннюю глухоту, требуется 50 тысяч долларов на операцию.

Об этом говорится в письме, пришедшем в редакцию «Преступности.НЕТ».

«История нашего малыша началась, когда он впервые увидел этот мир. В июне 2017 года родился наш сын Патрик. Сложно передать словами, что ему пришлось пережить. Он прошел очень длинный путь, чтоб сейчас быть с нами. За свой первый год жизни, больше половины из них Патрик провел в реанимации в Киевской детской кардиологии и кардиохирургии. За этот период ему сделали три операции на сердце, сложнейшую операцию на лёгких, во время которой он провел две недели на искусственном кровообращении. Длительный период на высокочастотной искусственной вентиляции легких. Мощнейшее медикаментозное лечение, в том числе и сильнейшие антибиотики. Сейчас Патрику почти полтора года, и в будущем ему ещё требуется операция на сердце», – пишут с письме родители Патрика.

Когда Патрику был один год врачи ему поставили диагноз – двухсторонняя сенсоневральная глухота. Без операции слух малышу восстановить невозможно, сейчас ему требуется кохлеарная имплантация.

«Слух играет колоссальную роль в речевом и языковом развитии ребенка, общении и обучении. Стоимость операции 50 000 $, для нас это неподъемная сумма», – добавили родители малыша.

Родители ребенка просят всех неравнодушных граждан помочь Патрику финансово, чтобы ему могли провести необходимую операцию.

«Ведь он так хочет жить как все детки, слышать маму и папу. Каждая гривна, каждое доброе слово, распространение информации будет полезным и таким важным для нашей семьи», - пишут родители.

Банковские реквизиты и контакты:

4149 4390 0353 1690 гривна

5168 7573 7758 5874 доллар

Paypal- Zukovaekaterina31@gmail.com

093-626-51-28 Екатерина / мама

Facebook-группа помощи Патрику доступна по ссылке

Instagram-аккаунт помощи малышу также доступен по ссылке