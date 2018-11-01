Придется уволить 30% админперсонала, если тарифы на доставку пенсий не вырастут, - глава Укрпочты

Председатель Укрпочты сообщил, что сейчас в компании началась процедура оптимизации административного персонала и планируют сократить административно-управленческий персонал на 30%, если в правительстве не согласуют новый тариф на доставку пенсий.

Об этом сообщает «Громадське».

- Это 30% фонда оплаты труда административно-управленческого персонала. И это не топ-менеджмент. Административно-управленческий персонал это и бухгалтеры, и «айтишники» и другие, - заявил председатель Укрпочты Игорь Смелянский.

Вместе с тем он добавил, что у компании есть месяц, который позволит дождаться согласования новых тарифов на доставку пенсий.

- Премьер-министр получил пакет предложений по новому тарифу. Я надеюсь, что с его помощью мы этот вопрос решим быстрее. Президент обещал решить этот вопрос так, чтобы это было выгодно и для пенсионеров и для работников Укрпочты, - добавил председатель Укрпочты.

По словам Смелянского, если Министерство социальной политики не согласует обновленный тариф на доставку пенсий, то с 2019 года компании не из чего выплачивать зарплаты.

Напомним, что ранее гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что компания намерена прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тыс. отделений в сельской местности с 1 января 2019 года в случае неповышения тарифов на доставку пенсий.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения Укрпочтой доставки пенсий и предложил руководству почтового оператора уйти в отставку в случае несогласия с его позицией.