Фестиваль вина и устриц уже в эти выходные в Cream Soda

Сream Soda – это городское кафе, в котором есть душа. Место открылось недавно и с тех пор неутомимо радует едой и напитками, а еще десертами и коктейлями. Лягина, 13 - это адрес, центр города. Открывают свою розовую дверь в 8:00 и до 23:00, а в пятницу и субботу до последнего гостя.

Интерьер:

Cream Soda – это двухэтажное пространство с неповторимой атмосферой и летней террасой. Камень, дерево, велюр. Тут найдутся и небольшие столики для двоих и большие столы для шумных компаний и семьи. Выбери место у барной стойки или мягкие кресла у окна. Светлое днем, теплое вечером, под бокальчик, а может и два. Все можно взять с собой и продолжить прогулку. Есть бесплатная доставка. Ярким акцентом выступают элементы интерьера и фотозоны.

Кухня:

В душе этого места Вы не найдете привычной пиццы и роллов, Cream Soda о другом. Команда не стесняется экспериментировать и создавать. Тут смузи боул и ягоды годжи, севиче и телячье щечки. Сюда идут в поисках необычных вкусов и интересных сочетаний. И конечно же, если хотите плотно поесть.

Завтраки в Cream Soda весь день, до 12:00 к любому завтраку Вы получите: тосты, арахисовую пасту, джем и чашку кофе. Среди завтраков так же есть и привычные сырники, и овсяная каша, но можно найти смузи боул со спирулиной, салат с киноа с кремом из печеных яблок и чиа пудинг.

Бар:

Бар большой, красивые и вкусные коктейли. В нем каждый найдет себя. Вино здесь ценят! Наливают специальным винным шприцом, позволяющим сохранить вкус и аромат не откупоривая бутылку. Коллекция знакомого крепкого алкоголя и лимончелла собственного производства. Хороший ассортимент вкусного пива.

Развлечения:

Каждые выходные - вечеринки, а днем маленький кинотеатр - так что если собираетесь куда-то выбираться, обязательно загляните сюда! Регулярные специальные предложения. Космические коктейли, велкам дринк, сезонное меню и устричные выходные. Кстати, уже 10 и 11 ноября Cream Soda, как и обещала повторит это громкое событие. Устрицы, закуски, просекко. Обещают, что в этот раз хватит всем;)

Вот номер - (063) 944-73-09