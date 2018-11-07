Центральный стадион Николаева судится с ООО «Телец-Вак», который три года не платил аренду – и требует вернуть футбольное поле

«Центральный городской стадион» подал в суд иск к ООО «Телец-Вак», с требованием разорвать договор об аренде и выплатить задолженность в размере 236 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует соответствующее решение Хозяйственного суда Николаева.

Городской стадион в своем иске требует разорвать договор от 2008 года. Основанием для этого стало то, что ООО «Телец-Вак» нарушило условия договора и на протяжении трех лет не платило за аренду. Кроме того, истец требует вернуть арендованное имущество, а именно – искусственное покрытие футбольного поля. В связи с этим стадион требовал с предприятия взыскать 236 тысяч гривен 626 гривен, из которых – 158 тысяч 896 гривен задолженность по аренде, 70 тысяч 864 гривны – пеня, 4 тысячи 766 гривен – 3% годовых, и 2 тысячи 98 гривен – сумма, на которую увеличился основной долг с учетом инфляции.

Ответчик сумму основного долга признал, объяснив, что «Телец-Вак» не платило за аренду, исходя из договоренностей с руководством Центрального стадиона, МФК «Николаев» и МФК «Николаев-2», а также СДЮШОР «Николаев» по футболу, поскольку с 2009 по 2018 год футболисты и ученики этих организаций тренировались на этом поле.

«И ответчик посчитал возможным дальнейшее зачисление обязательств касательно оплаты арендных платежей за счет стоимости его использования этими организациями», – говорится в решении суда.

Как отмечается в решении суда, представитель «Телец-Вак» утверждал, что за аренду предприятие платило до февраля 2018 года, и прекратило выплату с февраля 2015 года до февраля 2018 года. В результате появилась задолженность в размере 158 тысяч 896 гривен.

В то же время в документе указано, что ответчик гарантировал погашение задолженности, и предложил истцу «совершить зачисление встречных условий касательно выплаты обществом арендных платежей и оплаты пользования СДЮШОР «Николаев» футбольным полем», однако представители стадиона от такого предложения отказались.

В результате суд частично удовлетворил иск стадиона и разорвал договор, а также обязал «Телец-Вак» вернуть футбольное поле и выплатить задолженность по аренде в размере 158 тысяч 896 гривен.

После этого «Телец-Вак» подало иск в Южно-Западный апелляционный суд на решение Хозяйственного суда Николаева.

Отметим, что Федерация Футбола Николаевской области написала обращение Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой разобраться в данной ситуации с полем. В нем говорится, что в случае, если суд удовлетворит иск, то на Центральном стадионе Николаева это футбольное поле может прекратить функционирование.

«Ежедневно, с 12 до 18 часов, на поле проходят тренировки СДЮСШОР, а с 18:00 — игры и тренировки аматорских команд. В данный момент проходит судебное разбирательство относительно дальнейшей эксплуатации этого объекта спортивной инфраструктуры. В заключении суда может быть решение о прекращении аренды земли, на которой находится поле, это приведет к прекращению его функционирования», - говорится в обращении к мэру.

Напомним, что в 2013 году фирму ООО «Телец-ВАК» обвинили в нарушениях природоохранного законодательства.

Как известно, фирма «Телец-ВАК», занимающаяся строительными работами, принадлежит Анатолию Валееву – бывшему президенту МФК «Николаев», покинувшему клуб в конце 2012 года.