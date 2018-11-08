Фестиваль лицемерия и вранья или «Ослепленье от Прибужжя»

Очень жаль, когда люди, позиционирующие себя как профессионалы журналистики, хвастающиеся своими достижениями в таком направлении как «журналистские расследования» (спорить не буду – в большинстве абсолютно заслуженно), скатываются к откровенному вранью, манипуляциям, оскорблениям и тиражированию низкопробной чернухи.

К сожалению, для кого-то девиз «Ради достижения цели все методы хороши» абсолютно приемлем. Для меня – нет! Есть здравый смысл и правда, которые намного важнее всего остального.

О чем это я? О ситуации вокруг бывшей газеты областного совета «Рідне Прибужжя». Признаюсь, ничего не хотел писать по данной теме вообще (несмотря на то, что меня почему-то постоянно отмечали в этой теме), но сегодня попалось на глаза видео со вчерашней пресс-конференции людей, к которым относился с уважением.

Кому интересно и, если есть желание подставить свои уши для «хорошо приправленной лапши», сами найдете по кричащим заголовкам по типу: «В Николаеве журналисты сразу двух изданий обвинили власть в репрессиях» и «Историческое здание, в котором находятся редакции, может быть уничтожено, а земля отдана под коммерческую застройку».

Я не буду опускаться до уровня великих журналистов-расследователей. Я привык всегда говорить все в глаза, что, собственно, делал и по данной теме (с оговоркой, что это мое личное мнение). Не буду писать об истории появления тушек в Николаевском областном совете и многом другом, а просто по пунктам остановлюсь на нескольких моментах.

1. Официальная позиция руководства ОГА по этому вопросу была озвучена на пресс-конференции и звучала следующим образом: после того, как газета «Рідне Прибужжя» перестала быть коммунальным предприятием, она лишилась статуса балансодержателя здания. На момент завершения разгосударствления у «Рідного Прибужжя» не было зафиксированных площадей, поэтому невозможно их ими обеспечить, – нет документов, свидетельствующих, какую площадь они занимали как редакция. Это все очень четко озвучил заместитель председателя Николаевской ОГА Александр Кушнир.



Татьяна Фабрикова, которая говорит от лица редакции, с этим не согласна. Результат – «редакция», заручившись поддержкой каких-то юристов, подала иск в суд. О чем во всеуслышание и было заявлено. Ок. Этого права никто отнять не может – Фабрикова и Ко через суд требует обязать управление коммунального имущества Николаевской ОГА заключить договор аренды на льготных условиях.

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, основываясь на юридической позиции, сформированной юристами ОГА, облсовета, управления коммунальной собственности, отвечая на вопрос во время следующей пресс-конференции, озвучивает мнение, что по тем документам, которые есть сегодня, данный иск не имеет судебной перспективы. При этом, акцентирует внимание на праве Фабриковой и Ко обращаться в суд.

2. Кто должен был зафиксировать площади редакции? Балансодержатель здания, коим являлось до 11 мая 2018 года КП «Рідне Прибужжя». Именно об этом официальным письмом просила Татьяну Фабрикову начальница управления коммунальной собственности ОГА Ольга Видина.

Почему этого не было сделано, что в итоге привело к упущению одного из процессов, предшествующих преобразованию КП в ЧП? На какие конкретно площади для получения в аренду и где претендует редакция – 100 кв. м., 200 кв. м., 1000 кв. м?

3. Об откровенном вранье.

В пресс-конференции принимал участие юрист Николай Трушников. Наверное, хороший юрист и, наверное, это именно он тот юрист, который делегирован в помощь Фабриковой такой организацией, как Національна Асоціація Українських Медіа - НАУМ, которая зарегистрирована в городе Днепр и возглавляет ее уважаемая Татьяна Котюжинская.

Так вот, в след за Татьяной Фабриковой он откровенно соврал в глаза всем собравшимся журналистам. Да, их заявления о том, что судья Мельник затягивает процесс и до сих пор не приступил к рассмотрению этого иска – это абсолютное вранье! Для того, чтобы это проверить, мне понадобилось целых … 2 минуты.

Как неудобно получается, рассмотрел еще 29 октября (за неделю до пресс-конференции) и 5 ноября (за 2 дня до пресс-конференции) оно было публично опубликовано.

4. Вернусь к вопросу на какие конкретно площади для получения в аренду и где претендует редакция – 100 кв. м., 200 кв. м., 1000 кв. м? Ответа не дам, но вот в решении суда, похоже, есть подсказка (здесь привет депутату областного совета Вадим Олабин). Оказывается, «спонукати Миколаївську обласну державну адміністрацію до укладення з приватним підприємством «Редакція газети «Рідне Прибужжя» договору про оренду строком не менше ніж на 15 років […] нерухомого майна, […] балансоутримувачем якого на час реформування було Комунальне підприємство «Редакція газети «Рідне Прибужжя».

То есть, всего здания в 2000 кв.м.? Правда? Боюсь поинтересоваться, а зачем гражданке Фабриковой столько? Что там у нас на пресс-конференции рассказывали о бедном департаменте соцзащиты? Да. Мое личное мнение – это идеальное место для этого департамента, у которого на сегодняшний день нет своего помещения.

5. О манипуляциях.

«Журналисты сразу двух изданий – бывшей газеты Николаевского облсовета «Рідне Прибужжя» и журналисты интернет-издания «Центр журналистских расследований» обвинили областную власть во всех смертных грехах…» Неужели-таки двух и неужели никак не связанных? А, может, связанных между собой? Наверное, открою для всех тайну, но Татьяна Фабрикова как-то по чистой случайности является соучредительницей как в ЧП «Рідне Прибужжя», так и в «Николаевском центре журналистских расследований».

Как и на протяжении всех последних 10 лет, эти люди вместе))).

Какую фразу у нас любят вспоминать, когда хотят уколоть проверяющих или расследователей? Правильно, главное во время расследования не выйти на самих себя. Поспешу успокоить – не выйдете, потому что ничего расследовать в этом направлении не будете.

6. О «подозрениях и имеющихся фактах», что историческое здание хотят снести (о которых мы, конечно, никому не скажем). Здесь мне вообще нечего сказать. Единственное, что почву к подобным заявлениям Фабрикова и Ко начали готовить давно.

И это заявляют люди, которые прекрасно знают, насколько высоко находится подобное бредовое решение.

Здесь у меня вопрос к Олегу Оганову и Ярославу Чепурному: «Правда? Так можно? И что на это говорят Ваши уважаемые партнеры и доноры? А наблюдательный совет из многоуважаемых людей?».

7. Еще раз о лицемерии. Татьяна Фабрикова во время пресс-конференции не скупилась на благодарности коллективу газеты «Южная Правда» за поддержку. Вопрос к коллективу, который проявил журналистскую солидарность: «А Татьяна Фабрикова у Вас попросила прощения за то, что она в погоне за деньгами пыталась лишить Вас договора на размещение «вызовов в суд» и прочего? Лично меня она просила, чтобы бумага с предложением с ОГА ушла только по одной газете. Думаю, все догадались, по какой. Конечно, я эту ее «просьбу» никому в ОГА даже и не думал озвучивать. Итог – договора получили оба издания, а кто-то получил выговор, потому что Татьяна Фабрикова с этой просьбой, как оказалось, обращалась не только ко мне.

8. Во время пресс-конференции Татьяна Фабрикова заявила, что депутат Вадим Олабин вместе с губернатором заодно что-то лоббирует. Неужели? Олабин, по-моему, где-то ответил уже. Савченко, я уверен, сам ответит. А меня все не покидает вопрос: «Зачем Фабриковой все здание?». А ответ, похоже, кроется в квэдах «новоперетвореного» ЧП. Прям медиаимперия какая-то с видеопродакшеном… В здании где может разместиться целый Департамент.

И последнее. В начале лета, уже после того, как КП было преобразовано в ЧП, Татьяна Николаевна Фабрикова в своем кабинете прямо озвучила угрозы, что она устроит такую информационную войну Савченко и областной власти, которая им всем и не снилась, если ей не передадут помещения в аренду. Эти угрозы были озвучены с просьбой передать их руководству ОГА. На это она сразу получила ответ прямо в лицо и состоял он из нескольких посылов: 1 – угрозы не приемлемы; 2 – если по Закону вы правы – доказывайте в правовом поле; 3 – ответ на вопрос о моем личном мнении.