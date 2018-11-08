«Стала жертвой провокации», - киевская студентка извинилась перед офицером МВД, которого она обвиняла в домогательствах

Киевлянка Наталья Бурейко, которая обвинила в угрозах и домогательствах заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко, удалила все посты в Facebook с обвинениями в его адрес и извинилась. Она говорит, что стала жертвой провокации против Варченко и его супруги.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ранее она написала в соцсети, что познакомилась якобы с Варченко в Тиндере. После общения с профиля якобы Варченко ей сначала предлагали вступить в интимную связь, а затем стали присылать угрозы и отрубленные куриные лапы. Сам Варченко опроверг свою причастность к этим угрозам.

Отметим, что супруга Варченко является первым заместителем главы Государственного бюро расследований.