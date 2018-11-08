«Стала жертвой провокации», - киевская студентка извинилась перед офицером МВД, которого она обвиняла в домогательствах

Киевлянка Наталья Бурейко, которая обвинила в угрозах и домогательствах заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко, удалила все посты в Facebook с обвинениями в его адрес и извинилась. Она говорит, что стала жертвой провокации против Варченко и его супруги.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ранее она написала в соцсети, что познакомилась якобы с Варченко в Тиндере. После общения с профиля якобы Варченко ей сначала предлагали вступить в интимную связь, а затем стали присылать угрозы и отрубленные куриные лапы. Сам Варченко опроверг свою причастность к этим угрозам.
Отметим, что супруга Варченко является первым заместителем главы Государственного бюро расследований.
«Я, Бурейко Наталья, написала публикацию об угрозах со стороны Александра Варченко в социальной сети Facebook, не разобравшись в ситуации и не отдавая себе отчет в своих действиях. Я хотела защитить себя, но нанесла своими действиями вред другим людям. Я не имела на то реальных оснований и какого-либо морального права. Я не имела никаких оснований считать, что мне угрожал именно Александр Варченко, а не кто-то другой.
Я стала жертвой циничной провокации против Александра и его супруги.
Я допускаю, что аккаунт был создан хакерами из России для дискредитации чиновников Национальной полиции и Государственного бюро расследований. Я приношу свои извинения Александру Варченко и членам его семьи. Александр Варченко и его гражданская супруга являются порядочными людьми. Мне очень стыдно, что я стала жертвой мошенников и невольно приняла участие в этой грязной информационной кампании. Просьба журналистам не беспокоить более меня, мою семью, или семью Александра. Оставьте эту тему в покое», - написала она.