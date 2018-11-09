Полиция из-за отсутствия состава преступления закрыла производство по факту выделения земли депутату Кормышкину

Юрий Кормышкин Следственный отдел снигиревской полиции закрыл уголовное производство по факту выделения земли депутату Николаевского облсовета Юрию Кормышкину ввиду отсутствия состава преступления.

Постановление о закрытии за подписью начальника СО Снигиревского отдела полиции Сергея Зайца опубликовала глава Снигиревской РГА Инна Бойко на своей странице в Facebook.

Напомним, что глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко обратился в правоохранительные органы после того, как журналист заявил о том, что глава Николаевской областной организации «Наш край» Юрий Кормышкин незаконно завладел землями.

По её словам, уголовное производство закрыли в связи с отсутствием в деянии председателя Снигиревской РГА состава уголовного преступления.

В свою очередь сам Кормышкин на своей странице написал, что после обвинений просил не делать поспешных выводом и дождаться реакции правоохранителей.

«Хватит ли смелости извиниться тем людям, которые ставили задачи своим журналистам оперативно размещать на страницах интернет-изданий статьи с громкими заголовками о том, что я нарушил закон? И ради справедливости хотелось бы, чтобы теперь эти депутаты, бывшие чиновники и бизнесмены так же оперативно разместили на подконтрольных себе СМИ правду и опровержение ранее написанных пасквилей», - написал глава облорганизации.

Ранее сообщалось, что глава ОТГ на Николаевщине заявил, что АТОшник просил его «нажать» на фирму депутата облсовета Кормышкина, чтобы выгодно продать землю.